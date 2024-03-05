Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını Portekizli hakem João Pinheiro’nun yöneteceği açıklandı.
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.
Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.
Daha önce 3 takımın maçını yönetti
Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar:
31 Ağustos 2023
Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
4 Ağustos 2022
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25 Temmuz 2019
Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana
Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.
Daha önce 3 takımın maçını yönetti
Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar:
31 Ağustos 2023
Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
4 Ağustos 2022
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25 Temmuz 2019
Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana