Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını Portekizli hakem João Pinheiro’nun yöneteceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.



Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.



Daha önce 3 takımın maçını yönetti



Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar:



31 Ağustos 2023



Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev



4 Ağustos 2022



Fenerbahçe 3-0 Slovacko



25 Temmuz 2019



Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana