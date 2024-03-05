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Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılar, yerine Serge Aurier'i transfer etmişti. Milli takımda sakatlık yaşayan oyuncu ile ilgili yollarını ayırma kararı alan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 5.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 5.03.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.
Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti. Cimbom 28 haftanın sonunda puanını 75'e yükseltti.

TEK HEDEF SÜPER LİG

Diğer 2 kulvarda da yarışı kaybeden Galatasaray, ligde hata yapmak istemiyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlamıştı. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray, kupaya veda etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Ayrıca sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları ile açan Aslan, grup aşamasına kadar yükselmişti.

Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Cimbom, İngiliz devinin önünce 3. sırada kendine yer buldu. Avrupa Ligi'ne rotasını çeviren Galatasaray, son 16 turu play-off eşleşmesinde Sparta Prag ile rakip oldu.

İlk maçı evinde 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip deplasmanda 4-1 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. Tek kulvarda kalan Galatasaray, ligde şampiyonluğu kazanmak ve yeniden Devler Ligi'ne gitmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

TRANSFER DEVAM EDİYOR

Bu bağlamla çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip transfer harekatına devam ediyor.Cimbom, devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermişti. Yönetim, sağ bek rotasyonuna Serge Aurier'i takviye etmişti.

Sarı kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı belirtildi.

İKİNCİ TETE YOLDA

Bu doğrultuda Cimbom'un, Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.Galatasaray, oyuncu ile daha önce de ilgilenmiş ancak transferde rotasını Aurier'e çevirmişti. Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Aslan'ın sezon sonu tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 1042 dakika sahada kalan Hollandalı sağ bek söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fulham, Tete'nin kontratını 1 yıl daha uzatma hakkına sahip. Ancak futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. (A Spor)

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