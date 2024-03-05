Son 13 yılın en kötü tablosu! Beşiktaş toparlanamıyor

Çok kötü bir sezon yaşayan Beşiktaş, bir türlü gördüğü kâbustan uyanamıyor. Zirve ile arasında 29 puan fark olan siyah-beyazlılar, girdiği cendereden çıkış yolunu bulamadı.Son olarak sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kara Kartal, bu sezon ligde hiç 3 maç üst üste kazanamadı. 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 46 puan toplayan Beşiktaş, 4 defa iki maç art arda kazandı ama bir türlü üçüncüsünü getiremedi. Geçen sezon ise bir kez 3, iki kez 5, bir defa da 7 maçlık seri yapan siyah-beyazlılar, ilk 28 hafta itibariyle peş peşe üç maç kazanamadığı son sezonu 2010-2011'de yaşamıştı.Bu arada siyah-beyazlıların, en çok zorlandığı bir diğer konu gol atmak oldu. 4 Büyükler arasında attığı gol sayısında geri planda kalan ve 28 maçta sadece 39 kez rakip ağları sarsan Fernando Santos'un ekibi, şu ana dek hücumdaki probleme çözüm bulamadı. Galatasaray derbisinde 0.32 gol beklentisinde kalan Beşiktaş, rakip kaleyi sadece 3 kez bulabildi. Galatasaray ceza sahasında ise topla 16 kez buluşabildi.