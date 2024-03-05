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Sebastian Szymanski'nin bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedelini de duyurdular.

Ekleme: 5.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 5.03.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Polonyalı yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 42 maçta forma giyerken 12 gol atıp 14 asist yaptı. Szymanski'nin bu performansı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

İtalyanlar, Szymanski için gözlemci yollarken Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Napoli gözlemci gönderdi

İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski için Fenerbahçe maçına gözlemci gönderdiğini yazdı.

Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan ekibi sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor. Haberde Szymanski'nin mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı.

Calciomercato'da yer alan haberin detayında Napoli scoutlarının Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi. Sebastian Szymanski'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulandı.

25 milyon euro talep ediliyor

Haberde Fenerbahçe'nin Szymanski için 9 milyon 750 bin euro ödediği fakat Polonyalı yıldız için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Napoli için önemli bir bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Polonyalı oyuncu 9 gol 9 asist yaparken toplamda oynadığı 42 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.

Sebastian Szymanski'nin bonservisi belirlendi
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