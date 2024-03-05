Avrupa kupaları için radikal karar! UEFA kasayı dolduracak

UEFA, Avrupa kupaları formatında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Gelecek yıldan itibaren geçerli olacak yeni format ile birlikte elde edilecek gelirlerde de artış hedefleniyor.

UEFA, Avrupa kupaları formatında önemli değişikliklere hazırlanıyor.



Gelecek yıldan itibaren geçerli olacak yeni formata göre Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek.

Oluşturulan lig formatına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar 4'ü içerde 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı takım ile 8 maç oynayacak. Ancak bu maçlar deplasmanlı oynanmayacak ve çekilecek fikstüre göre belli olacak. Konferans Ligi'ndeki takımların maç sayısı ise 3'ü içeride 3'ü dışarı olmak üzere 6 farklı takımla oynanacak 6 maç olacak.



Oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar da elenecek.



Takım sayısı 5’e yükseltilecek



Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekstra 4 takım belirlenmesi ise şu şekilde olacak; UEFA ülkeler sıralamasında 5'inci sırada yer alan ülkenin o sezon ligini 3'üncü sırada bitiren takım, direkt olarak grup aşamasına dahil olacak. "Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan play-off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı da 5'e yükseltilecek. diğer iki kontenjan ise bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına gidecek.



Gelirlerde artış bekleniyor



UEFA bu değişikliklerle beraber gelirlerde de artış hedefliyor. Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti yaptığı açıklamada, "Beklentimiz 4.6 milyar ile 4.8 milyar Euro arasında gelir elde etmek ancak daha iyi ve daha kötü senaryolar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Mevcut formatta 3.6 milyar Euro gelir elde edilirken sistemin değişmesiyle birlikte dağıtılacak ödülün de nasıl paylaştırılacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Ek olarak artması beklenen gelirlerin bir kısmının Avrupa'nın 5 büyük ligindeki diğer liglere dağıtılabileceği belirtildi.