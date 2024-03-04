Wilfried Zaha için yolun sonu! Galatasaray'da ayrılık

Wilfried Zaha için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında Galatasaray'a imza atan yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın sezon sonunda İngiltere'ye geri dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nun yazın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; birden fazla Premier Lig ekibi, Wilfried Zaha'nın durumunu takip etmeye başladı.Haberde, Zaha ile devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın ilgilendiği yazılırken, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği ancak sezon sonunda tekliflei değerlendireceği belirtildi.31 yaşındaki Wilfried Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 35 maçta 10 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.