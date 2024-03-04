TFF'den Rizespor'a resmi uyarı 'Stadı kapatırız'

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'un stadında yaşanan zemin problemleri nedeniyle kulübe resmi bir tebliğ iletti. TFF, 18 Mart'ta yapılacak denetimde zeminin bozuk olması halinde stadyumun kapatılacağını Karadeniz ekibine bildirdi.

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi.



TFF'den alınan bilgi şu şekilde;



"Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi."