Süper Lig'de 28. haftada da lider Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İşte kalan maçlar...

Şampiyonluk mücadelesinde son 10 hafta Süper Lig'de zirve mücadelesi nefesleri kesiyor.



Galatasaray ve Fenerbahçe son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor. 28. haftayı kayıpsız geçen iki takım da şampiyonluk mücadelesi için son ana kadar yarışmak istiyor.



Lider Galatasaray



Sarı-lacivertliler Hatayspor ile Mersin deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar da zorlu Beşiktaş derbisinden tek golle 3 puan aldı.



Bu sonuçlarla puan durumu değişmezken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.



Kalan son 10 haftada hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin zorlu maçları bulunuyor.



Galatasaray'ın kalan maçları



10.03.2024 Galatasaray-Rizespor



17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray



3.04.2024 Galatasaray-Hatayspor



14.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray



21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor



28.04.2024 Adana Demir-Galatasaray



5.05.2024 Galatasaray-Sivasspor



12.05.2024 Karagümrük-Galatasaray



19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe



26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray



Fenerbahçe'nin kalan maçları



10.03.2024 Fenerbahçe-Pendikspor



17.03.2024 Trabzonspor-Fenerbahçe



3.04.2024 Fenerbahçe-Adana Demir



14.04.2024 Karagümrük-Fenerbahçe



21.04.2024 Sivasspor -Fenerbahçe



28.04.2024 Fenerbahçe-Beşiktaş



5.05.2024 Konyaspor-Fenerbahçe



12.05.2024 Fenerbahçe-Kayserispor



19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe



26.05.2024 Fenerbahçe-İstanbulspor