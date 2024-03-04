Süper Lig'de 28. haftada da lider Galatasaray
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İşte kalan maçlar...
Şampiyonluk mücadelesinde son 10 hafta Süper Lig'de zirve mücadelesi nefesleri kesiyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor. 28. haftayı kayıpsız geçen iki takım da şampiyonluk mücadelesi için son ana kadar yarışmak istiyor.
Lider Galatasaray
Sarı-lacivertliler Hatayspor ile Mersin deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar da zorlu Beşiktaş derbisinden tek golle 3 puan aldı.
Bu sonuçlarla puan durumu değişmezken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Kalan son 10 haftada hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin zorlu maçları bulunuyor.
Galatasaray'ın kalan maçları
10.03.2024 Galatasaray-Rizespor
17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray
3.04.2024 Galatasaray-Hatayspor
14.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray
21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor
28.04.2024 Adana Demir-Galatasaray
5.05.2024 Galatasaray-Sivasspor
12.05.2024 Karagümrük-Galatasaray
19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe
26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalan maçları
10.03.2024 Fenerbahçe-Pendikspor
17.03.2024 Trabzonspor-Fenerbahçe
3.04.2024 Fenerbahçe-Adana Demir
14.04.2024 Karagümrük-Fenerbahçe
21.04.2024 Sivasspor -Fenerbahçe
28.04.2024 Fenerbahçe-Beşiktaş
5.05.2024 Konyaspor-Fenerbahçe
12.05.2024 Fenerbahçe-Kayserispor
19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe
26.05.2024 Fenerbahçe-İstanbulspor
Galatasaray ve Fenerbahçe son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor. 28. haftayı kayıpsız geçen iki takım da şampiyonluk mücadelesi için son ana kadar yarışmak istiyor.
Lider Galatasaray
Sarı-lacivertliler Hatayspor ile Mersin deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar da zorlu Beşiktaş derbisinden tek golle 3 puan aldı.
Bu sonuçlarla puan durumu değişmezken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Kalan son 10 haftada hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin zorlu maçları bulunuyor.
Galatasaray'ın kalan maçları
10.03.2024 Galatasaray-Rizespor
17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray
3.04.2024 Galatasaray-Hatayspor
14.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray
21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor
28.04.2024 Adana Demir-Galatasaray
5.05.2024 Galatasaray-Sivasspor
12.05.2024 Karagümrük-Galatasaray
19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe
26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalan maçları
10.03.2024 Fenerbahçe-Pendikspor
17.03.2024 Trabzonspor-Fenerbahçe
3.04.2024 Fenerbahçe-Adana Demir
14.04.2024 Karagümrük-Fenerbahçe
21.04.2024 Sivasspor -Fenerbahçe
28.04.2024 Fenerbahçe-Beşiktaş
5.05.2024 Konyaspor-Fenerbahçe
12.05.2024 Fenerbahçe-Kayserispor
19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe
26.05.2024 Fenerbahçe-İstanbulspor