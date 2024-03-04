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Fenerbahçe istatistikleriyle göz kamaştırıyor! İsmail Kartal, Jesus'u geride bıraktı

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, elde ettiği istatistiklerle göz kamaştırıyor. 28 haftada 662 fırsat yakalayıp, 72’sini ağlarla buluşturan sarı-lacivertli takım, yüzde 11’lik başarı oranına ulaşan tek takım oldu.

Ekleme: 4.03.2024 - 08:48 Güncelleme: 4.03.2024 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17'ye (13G-4B) çıkaran Fenerbahçe, bu sezon fırsatları gole dönüştürme karnesindeki başarısıyla zirveyi gördü. Geride kalan 28 haftada 662 pozisyona giren sarılacivertliler, bunların 72'sini gole çevirdi. İsmail Kartal'ın takımı, yüzde 11'le başarı oranında çift haneyi gören tek takım oldu. En uçta Dzeko ile Batshuayi, kanatlarda Cengiz, İrfan Can ve Tadic bu başarıda kilit rol oynadılar.

KARTAL, JESUS'U GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe bu başarısıyla Jorge Jesus yönetimindeki geçen sezonu da geride bıraktı. 28 haftada rakip ceza sahasında 998 kez topla buluşan Kanarya, 70.43 gol beklentisi yakaladı. Ağları 72 defa havalandırıp Süper Lig'in en çok gol atan takımı oldu.


Jesus zamanında aynı süreçte 69 gol atan takım, ceza sahasına 816 kez girip 61.35 gol beklentisi oluşturdu. Ayrıca geçen sezonun tamamında (34 maç) 70.06 gol beklentisi yakalayan ve rakiplerini 967 kez tehdit eden Kanarya, hücum verilerine 6 maç erken ulaştı.

Fenerbahçe istatistikleriyle göz kamaştırıyor! İsmail Kartal, Jesus'u geride bıraktı
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