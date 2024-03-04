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Dev ligleri geride bıraktı! Süper Lig için şaşırtan rakam

Süper Lig yayın haklarının sezonluk 182 milyon dolar artı KDV'ye yükselmesiyle birlikte (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) yayın gelirinde Avrupa'nın en değerli altıncı ligi oldu.

Ekleme: 4.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 4.03.2024 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Yapılan yeni anlaşmayla Süper Lig, yayın gelirinde Hollanda, Portekiz ve Belçika liglerini geride bıraktı.

Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in ardından en değerli lig konumuna yükseldi.

Sezonluk 182 milyon dolar üzerinden yapılan anlaşma, 168 milyon avroya denk geldi.

Avrupa'nın önde gelen liglerinin yayın gelirleri şu şekilde:

Lig Yıllık TV yayın geliri (avro)
1 İngiltere 1,9 milyar
2 Almanya 1,08 milyar
3 İspanya 990 milyon
4 İtalya 840 milyon
5 Fransa 582 milyon
6 Türkiye 168 milyon
7 Portekiz 160 milyon
8 Hollanda 105 milyon
9 Belçika 103 milyon
10 İskoçya 29 milyon

beIN Media Group'un üç sezon için anlaşmaya vardığı yayın hakları, bu seneki rakamın Türk lirası bazında da yaklaşık 3 katına çıktı.

2023-2024 sezonu için kulüplere dönemin dolar kuru 23 lira 74 kuruş üzerinden 80 milyon dolar ödeneceği açıklanırken, bu rakam 1 milyar 899 milyon liraya tekabül etti. Yeni yapılan anlaşmayla birlikte dolar bazında sezonluk gelir 102 milyon dolar artarken, Türk lirası anlamında ise 5 milyar 642 milyon liralık bir meblağ ortaya çıktı. Bu rakam, 2023-2024 sezonu için kulüplere Türk lirası bazında ödenecek miktarın yaklaşık 3 katını buldu.

7 sezon sonra bedel yükseldi

Yeni yapılan anlaşma sonrasında Süper Lig yayın hakları için ödenen bedel 7 yıl sonra ilk kez yükseldi.

beIN Medya Group, 2017-2018 sezonunda Süper Lig yayın hakları için sezonluk 500 milyon dolara anlaşmaya varırken, söz konusu sezonun ardından rakam kur farkı sebebiyle her yıl aşağı yönlü seyretti ve bu sezon için 80 milyon dolara kadar düştü. Yeni anlaşma ile kulüplerin kasasına girecek 80 milyon dolarlık meblağda, 102 milyon dolar artış yaşandı.

2017-2018 sezonunda kulüpler 500 milyon dolar yayın geliri elde ederken, bu rakam 2018-2019 sezonunda 465 milyon dolara, 2019-2020 sezonunda ise 388 milyon dolara geriledi. 2020-2021 sezonunda yaşanan pandemi sebebiyle yayıncı kuruluş, TFF ile yaptığı görüşmelerin ardından yıllık yayın hakları ödemesinde indirim talep etmiş, bu talep de olumlu karşılanmıştı.

2020-2021 sezonunda 337 milyon dolar olan yayın hakları geliri, bir sonraki sezonda ise 215 milyon dolara geriledi. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yayın sözleşmesi Türk lirası üzerinden yapıldı. Yayıncı kuruluş beIN Medya Group, o dönemde yapılan anlaşmayla birlikte kulüplere sezonluk 2 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını taahhüt etti. Bu rakam geçen sezon 127 milyon dolara, bu sezon ise 80 milyon dolara denk geldi.

Sezon Bedel Dolar kuru
2017/2018 500 milyon 3,02 TL
2018/2019 465 milyon 3,64 TL
2019/2020 388 milyon 4,81 TL
2020/2021 337 milyon 7,06 TL
2021/2022 215 milyon 8,86 TL
2022/2023 127 milyon 16,55 TL
2023/2024 80 milyon 23.74 TL
2024/2025 182 milyon 31.35 TL
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