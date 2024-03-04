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Can Uzun, Milli Takım'ı seçtiğini açıkladı

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım için kararını verdi. Genç golcü, sosyal medya hesabından, Türk Milli Takımı'na seçtiğini açıkladı.

Ekleme: 4.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 4.03.2024 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım için kararını verdi. Genç golcü, sosyal medya hesabından, Türk Milli Takımı'na seçtiğini açıkladı.

Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim." mesajıyla Türkiye formalı bir fotoğrafını paylaştı.
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