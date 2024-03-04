Arda Güler'den olay hareket! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası gündem oldu
Fenerbahçe'nin Real Madrid'e gönderdiği yıldız futbolcu Arda Güler, Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından tartışma yaratacak bir harekete imza attı.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti.
Sarı-kırmızılı oyuncuların maç sonrası paylaşımlarını beğenen Arda Güler'in hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuya büyük tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolseverler de 'Madrid'de bir aslan yatıyor.' şeklinde paylaşımlarda bulundu.
İşte Arda Güler'in beğendiği gönderiler...
Beğenileri geri çekti
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki alan Arda Güler, yaptığı beğenileri geri çekmek zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılı oyuncuların maç sonrası paylaşımlarını beğenen Arda Güler'in hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuya büyük tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolseverler de 'Madrid'de bir aslan yatıyor.' şeklinde paylaşımlarda bulundu.
İşte Arda Güler'in beğendiği gönderiler...
Beğenileri geri çekti
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki alan Arda Güler, yaptığı beğenileri geri çekmek zorunda kaldı.