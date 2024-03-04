Arda Güler'den olay hareket! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası gündem oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti.Sarı-kırmızılı oyuncuların maç sonrası paylaşımlarını beğenen Arda Güler'in hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuya büyük tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolseverler de 'Madrid'de bir aslan yatıyor.' şeklinde paylaşımlarda bulundu.İşte Arda Güler'in beğendiği gönderiler...Fenerbahçeli taraftarlardan tepki alan Arda Güler, yaptığı beğenileri geri çekmek zorunda kaldı.