Okan Buruk'a dev talip! Premier Lig'e mi gidiyor?

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor.Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı.Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un talipleri artıyor.Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çeken 50 yaşındaki antrenör ile İngiltere Premier Lig kulübünün ilgilendiği iddia edildi.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da millî maç arasına kadar takımını liderlik koltuğunda tutan Okan Buruk'a ilgi her geçen gün artıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerek Manchester United gerekse Bayern Münih'e karşı oynattığı futbol ile de takdir toplayan 50 yaşındaki teknik adamı İngiltere Premier Lig'den bir kulübün göreve getirmek istediği bildirildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mart ayının başında ise İtalya Serie A kulübü Lazio ile anılmıştı.Maurizio Sarri'nin Lazio'dan ayrılmasının ardından Serie A devinin geniş listesinde Okan Buruk'un da yer aldığı bildirilmişti.Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Okan Buruk ile de temas kuracağı aktarılmıştı. Ancak İtalyan kulübü daha sonra Igor Tudor'u göreve getirmişti.Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, bu sezon da şu ana kadar muhteşem bir performansa imza attı.50 yaşındaki teknik direktör bu sezon sarı-kırmızılılarda 47 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadelelerde 35 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Okan Buruk, Galatasaray'da bu sezon 2.36 puan ortalaması yakaladı.İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'ın da Okan Buruk ile ilgilendiği iddia edildi.İtalyan teknik direktörün adı Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool gibi dev kulüplerle anılıyor.De Zerbi'den sonraki hocasını şimdiden belirlemek isteyen Brighton'ın ise Okan Buruk'u da gündemine aldığı iddia ediliyor.Buruk'un ise önceliğinin Galatasaray olduğu gelen bilgiler arasında. (Milliyet)