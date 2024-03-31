Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş formasını uzun süredir terleten Cenk Tosun, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Hem Ahmet Nur Çebi hem de Hasan Arat yönetiminden sözleşme uzatma teklifi alamayan milli futbolcunun yeni adresi de netleşti.
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor.
32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor.
Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor.
Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.