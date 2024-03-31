  • USD: 32,29 - 32,34
  • EURO: 34,80 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş formasını uzun süredir terleten Cenk Tosun, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Hem Ahmet Nur Çebi hem de Hasan Arat yönetiminden sözleşme uzatma teklifi alamayan milli futbolcunun yeni adresi de netleşti.

Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor
Ekleme: 31.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor.

32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor

Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor

Murat Kurum'dan ilk açıklama! 'Milletimize hayırlı olsun'
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bizim içim dönüm noktasıdır
DEM Parti kutlamalarında terör kampını andıran görüntüler! Terörist başı Öcalan'ın posterlerini açtılar...
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Polise taş atan il başkanı gözaltına alındı
CHP'ye ilk tebrik İsrail'den: İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
DEM'den 'Seçim' itirafı! Danış Beştaş'tan 'İmamoğlu' mesajı: Bu oylar benimdir demesin!
Sonuçlar gelmeye başladı! İşte deprem bölgesi seçim sonuçları...
YSK başkanı Yener açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı
Özgür Özel, DEM'in arkasında! Skandal sözler
İYİ Part komple dağıldı! Akşener'i istifaya davet ettiler
Fatih Altaylı'dan ekran önünde terbiyesiz hareket...
Ekremciler manipülasyona başladı! İsmail Saymaz AA'ya iftira attı verileri geri çeken CHP'nin ajansı ANKA çıktı
CHP'deki iç kaos sandığa yansıdı! İntikam hazırlığındaki Kılıçdaroğlu oyunu attı destekçileri İmamoğlu'nu yaktı: 'Yezid Ekrem'e rey yok'
Hamza Dağ'dan tüm partililere çağrı: Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli
Seçime katılım oranı belli oldu! İşte sonuçlar...
RTÜK'ten açıklama! Sonuçlar ne zaman verilecek?
Devlete ‘Devlet’ üzerinden saldırdılar! Demokrasiye darbe…
Başkan Erdoğan'dan 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı
CHP seçmeninden skandal biralı oy pusulası paylaşımı!
CHP'li aday kural tanımadı! Saat 16.29'da vatandaşlara mesaj gönderdi
TOGG artık sürücüsünü yüzünden tanıyacak

TOGG artık sürücüsünü yüzünden tanıyacak

Edirne'den Kars'a sandık manzaraları: Hastalar oy kullanmaya ambulansla gitti

Edirne'den Kars'a sandık manzaraları: Hastalar oy kullanmaya ambulansla gitti

Ev sahiplerinin dikkatine! 2024 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Kimler muaf? İşte tüm detaylar

Ev sahiplerinin dikkatine! 2024 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Kimler muaf? İşte tüm detaylar

Çift maaş alana çifte promosyon! Kamunun ardından özel bankalar da harekete geçti

Çift maaş alana çifte promosyon! Kamunun ardından özel bankalar da harekete geçti

Yerli ve milli aracımız güncellendi! TOGG'un yeni özellikleri neler?

Yerli ve milli aracımız güncellendi! TOGG'un yeni özellikleri neler?

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 75 bin lira

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 75 bin lira