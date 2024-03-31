Cenk Tosun'un yeni durağı belli oldu! Bedavaya gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş formasını uzun süredir terleten Cenk Tosun, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Hem Ahmet Nur Çebi hem de Hasan Arat yönetiminden sözleşme uzatma teklifi alamayan milli futbolcunun yeni adresi de netleşti.