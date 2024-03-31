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Altın çocuk şov yapıyor! Alman devlerini peşine taktı

Son olarak Hertha Berlin ile oynanan lig maçında ağları iki kez sarsan Can Uzun'la Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt yakından ilgileniyor.

Altın çocuk şov yapıyor! Alman devlerini peşine taktı
Ekleme: 31.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Almanya Bundesliga 2'nin 27'nci haftasında Hertha Berlin ile Nürnberg karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 3-3 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 44'üncü dakikada Marten Winkler, 54 ve 56'ncı dakikada Haris Tabakovic attı.

Can iki golle yıldızlaştı

Nürnberg'in gollerini ise 14 ile 46'ncı dakikada Can Uzun ve 33'üncü dakikada Lukas Schleimer kaydetti. Attığı 2 gol ile takımına önemli katkı sağlayan Can Uzun bu mücadelede 85 dakika forma giydi.

Bu karşılaşmanın ardından Hertha Berlin, 38 puana yükselirken; Nürnberg puanını 37 yaptı.

Dortmund ve Frankfurt'un gündeminde

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda da yer alan Can Uzun'un adı transferde de önemli ekiplerle anılıyor. Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt gibi ekipler, Can Uzun ile ilgileniyor.

18 gol ve 3 asist yaptı

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun sezonun geride kalan kısmında Nürnberg formasını 26 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.

Sözleşmesi devam ediyor

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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