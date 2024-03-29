Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:



Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan



Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler



Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük



Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.