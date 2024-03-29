Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük
Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük
Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.