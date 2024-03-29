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Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte zirvede puanını 81 yapan Aslan, milli araya da moralli girdi. Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo hakkında gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için İtalyan kulüpleri derken bir başka dev takım talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 29.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Lider Glaatasaray, milli ara öncesi 3 puanı cebine koydu.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son olarak Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Aslan, 81 puana ulaştı.

Milli arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftayı da kayıpsız kapatmanın peşinde.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Bu sırada flaş transfer gelişmeleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo.

Özellikle geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajla dikkat çeken yıldız isim için Serie A'nın önemli takımları devrede.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Juventus, Milan, Roma ve Napoli'nin oyuncuyla ilgilendiği bilinirken Zaniolo için sürpriz bir takım daha devreye girdi.

TRANSFERDE TERS KÖŞE

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için bir iddia da İspanya'dan geldi.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Todofichajes'in haberine göre Atletico Madrid, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı.

Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtilen haberde, Galatasaray'la görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

İspanyol devinin Zaniolo için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların devam ettiği gelen haberler arasında.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Bu sezon İngiltere Premier League'de 7'si ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Zaniolo, 2 gol katkısı verdi.

Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

24 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiecek.
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