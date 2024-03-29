Nereden nereye! Barış Alper Yılmaz rekora gidiyor

Galatasaray'ın bu sezon 47 maçının 46’sında oynayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım’ın da vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı.

BU sezon sarı-kırmızılı takımın en büyük çıkış yapan isimlerinin başında Barış alper Yılmaz geliyor. Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, 46 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı.Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı.Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi, milli oyuncunun 10 milyon TL olan ücretini 16.5 milyon TL'ye çıkardı ve oyuncusuna moral aşıladı.