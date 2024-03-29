Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Sezonun bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma başladı.Şampiyonluk kupasını 24. kez müzesine götürmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.Yaz transfer dönemlerinin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Cimbom, yeni sezon öncesi de kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.Hem iç hem de dış transferde yapacağı hamleler merak konusu olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı, kiralık oyuncularla ilgili 'Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli.Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik. Kendisi Avrupa'ya oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin ile Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz.Yusuf Demir, iyi gitmedi. İstediğimiz gibi süre alamıyor. O da yazın dönüp bizimle olacak. Ancak çok genç bir oyuncu. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişebilecek ve yetenekli bir futbolcu. Bizde kalırsa mental olarak iyi hazırlayıp özgüvenle süre vermemiz gerek. Potansiyelli bir oyuncu. Yaşı çok genç. Bence gelişecek. Bu sezon Basel performansı iyi olmadı ama bence bir yerde iyi performans verecek.' ifadelerini kullandı.Rafa Silva transferiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, 'Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir.' dedi.Şampiyonluk için Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele veren Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak isimler büyük ölçüde netleşti.SERGE AURIERTANGUY NDOMBELESERGIO OLIVEIRATETEHAKIM ZIYECHCARLOS VINICIUSZAHAMERTENS