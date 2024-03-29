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Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasına devam ediliyor. 14 olan yabancı sayısı gelecek yıldan itibaren 12'ye düşecek. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda planlamasını yaparken tam 8 yabancı futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Okan Buruk'un gözden çıkardığı o isimler...

Ekleme: 29.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Sezonun bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma başladı.

Şampiyonluk kupasını 24. kez müzesine götürmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Yaz transfer dönemlerinin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Cimbom, yeni sezon öncesi de kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.

Hem iç hem de dış transferde yapacağı hamleler merak konusu olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Tecrübeli çalıştırıcı, kiralık oyuncularla ilgili 'Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo'nun ne düşündüğü çok önemli.

Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik. Kendisi Avrupa'ya oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin ile Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz.

Galatasaray'da tam 8 ayrılık! Okan Buruk biletleri kesti

Yusuf Demir, iyi gitmedi. İstediğimiz gibi süre alamıyor. O da yazın dönüp bizimle olacak. Ancak çok genç bir oyuncu. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişebilecek ve yetenekli bir futbolcu. Bizde kalırsa mental olarak iyi hazırlayıp özgüvenle süre vermemiz gerek. Potansiyelli bir oyuncu. Yaşı çok genç. Bence gelişecek. Bu sezon Basel performansı iyi olmadı ama bence bir yerde iyi performans verecek.' ifadelerini kullandı.

Rafa Silva transferiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, 'Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir.' dedi.

AYRILIKLAR NETLEŞTİ

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele veren Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak isimler büyük ölçüde netleşti.

İşte o futbolcular;

SERGE AURIER
TANGUY NDOMBELE
SERGIO OLIVEIRA
TETE
HAKIM ZIYECH
CARLOS VINICIUS
ZAHA
MERTENS

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