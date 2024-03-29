Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi

Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, '2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.Süper Kupa tarihinin değişmemesi sonrası TFF, Fenerbahçe'ye yeni bir erteleme teklifinde bulundu.Sabah'ın haberine göre; Federasyon, Fenerbahçe Kulübüne bir yazı yollayarak, Süper Lig'de 14 Nisan'da oynayacakları Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için bir isteklerinin olup olmadığını resmi olarak sordu.TFF, 'Rakibiniz Olympiakos'un 14 Nisan Pazar günü kendi liginde oynayacağı PAOK karşılaşması Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Bu konuda TFF olarak Karagümrük maçını biz de erteleyebiliriz' dedi.Fenerbahçe'nin ise TFF'ye gönderdiği yanıtta, 'Karagümrük maçının ertelenmesini istemiyoruz, daha önce de belirttiğimiz gibi 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa Finalinin ertelenmesini talep ediyoruz' yanıtını verdi.Bu cevap sonrası Fatih Karagümrük müsabakasının tehir edilmesi rafa kalktı.