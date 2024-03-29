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Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesini talep etmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebi reddetmişti. Sarı-lacivertlilere başka bir teklif yapan TFF, Fenerbahçe'den olumsuz geri dönüş aldı. İşte o teklif ve detaylar...

Ekleme: 29.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.


Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, '2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi


Süper Kupa tarihinin değişmemesi sonrası TFF, Fenerbahçe'ye yeni bir erteleme teklifinde bulundu.

TFF'DEN KARAGÜMRÜK MAÇINI ERTELEME TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre; Federasyon, Fenerbahçe Kulübüne bir yazı yollayarak, Süper Lig'de 14 Nisan'da oynayacakları Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için bir isteklerinin olup olmadığını resmi olarak sordu.


Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi

TFF, 'Rakibiniz Olympiakos'un 14 Nisan Pazar günü kendi liginde oynayacağı PAOK karşılaşması Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Bu konuda TFF olarak Karagümrük maçını biz de erteleyebiliriz' dedi.

Fenerbahçe'nin ise TFF'ye gönderdiği yanıtta, 'Karagümrük maçının ertelenmesini istemiyoruz, daha önce de belirttiğimiz gibi 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa Finalinin ertelenmesini talep ediyoruz' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi

Bu cevap sonrası Fatih Karagümrük müsabakasının tehir edilmesi rafa kalktı.
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