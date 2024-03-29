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Fenerbahçe'de kalacak mı? Çağlar Söyüncü'den flaş karar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi sezon ortasında da takımı kaliteli isimlerle güçlendirmişti. Sarı lacivertlilerin takıma kattığı isimlerden birisi de Çağlar Söyüncü'ydü. Atletico Madrid'den kiralanan milli stoperin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı da netlik kazandı. İşte Çağlar'ın o kararı...

Ekleme: 29.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yarıştığı iki kulvarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, geride kalan iki transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle gündem oldu.

Sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde de ses getiren hamlelere imza attı.

Ara transfer döneminde Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci ve Milan'ın Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer eden Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Çağlar Söyüncü oldu.

Fenerbahçe'de kalacak mı? Çağlar Söyüncü'den flaş karar

Fenerbahçe, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncusu 6 aylığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de kalacak mı? Çağlar Söyüncü'den flaş karar

Gelir gelmez ilk 11'e monte edilen Çağlar, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takıma adapte oldu.

Milli stoper, kısa süre içinde hem camia hem taraftarla iyi ilişkiler kurdu.

Fenerbahçe'de kalacak mı? Çağlar Söyüncü'den flaş karar

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Kısa süre içerisinde beklediğinden fazla ilgiyle karşılaşan Çağlar, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmek istiyor.

İspanyol basınından Estadiodeportivo'da yer alan habere göre milli futbolcu, EURO 2024 sonrasında da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Sarı-lacivertli kurmaylar da Çağlar'ın bonservisiyle katılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti.

Milli futbolcunun devre arasındaki gibi transferin temelli gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.


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