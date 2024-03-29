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Beşiktaş'ta transfer yapılanması! Yeni komite kuruldu

Beşiktaş Kulübü, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ekleme: 29.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık 2023'te yaptığı olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçilmişti.

Siyah-beyazlı takımda Ahmet Nur Çebi yerine göreve gelen Arat, teknik direktörlük değişikliği yaparak Rıza Çalımbay'ın yerine Fernando Santos'u göreve getirmişti.

Portekizli çalıştırıcıya iyi bir kadro bırakmak isteyen yönetim, devre arasında Al Musrati ve Ernest Muci gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı. 30 haftası geride kalan Süper Lig'de toplanılan 46 puanla liderin 35 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

"Transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir"

Beşiktaş Yönetimi, bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzden Bilgilendirme

2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
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