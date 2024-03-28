Yusuf Yazıcı Süper Lig'de savaş çıkartacak! Ezeli rakipler transfer için kapışmaya girdi

Lille'in yetenekli oyuncusu Yusuf Yazıcı için Süper Lig'de büyük bir transfer savaşı başlıyor. Trabzonspor'dan 18.5 milyon euro karşılığında transfer olan milli yıldızın, Lille ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte tekrar Türkiye'ye dönme olasılığı gündeme geldi.Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı için geri dönüş sinyalleri artıyor. Henüz Fransız ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamayan milli oyuncunun, Süper Lig'den teklif almasıyla birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor.Yusuf Yazıcı'nın dönüşü için başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün devrede olduğu belirtiliyor. Özellikle Beşiktaş'ın, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle temas kurarak transfer için harekete geçtiği gelen haberler arasında.Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında net bir karar henüz verilmese de, transfer söylentileri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Genç yıldızın bu sezon Lille formasıyla gösterdiği performans, Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. Özellikle Beşiktaş'ın, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.Yusuf Yazıcı'nın bu sezon Lille formasıyla 36 maça çıkıp 10 gol ve 3 asistlik gol katkısında bulundu.