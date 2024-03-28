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Spot ışıkları Icardi'ye çevrilecek! Sadece 2 gole ihtiyacı var

Galatasaray'da sezonun kalan bölümünde gözler Mauro Icardi'ye çevrilecek. Arjantinli yıldız, iki gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu geçirmiş olacak.

Ekleme: 28.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Galatasaraylı Mauro Icardi, Antalya kampındaki performansıyla takdir topluyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren Icardi, 10 da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Takımın hücum yollarındaki en etkili ismi olan tecrübeli futbolcu, kalan haftalarda teknik heyetin yine 1 numaralı tercihi olacak.

Geçen sezon 24 lig maçına çıkan Mauro Icardi, bu süreçte 22 gol atarken 7'de asist yapmıştı. Icardi, geçtiğimiz sezon özellikle ligin düğümünün çözüldüğü son haftalarda vites artırdı ve son 8 lig maçında 10 gollük bir performansa imza attı.

Spot ışıkları Icardi'ye çevrilecek! Sadece 2 gole ihtiyacı var

INTER DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKABİLİR

Mauro Icardi, şu ana kadar bir sezonda en fazla 34 gole doğrudan katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla bu başarıyı tekrarladı.

Bu sezon 23 kez fileleri sarsan, 10 da gol pası veren Icardi, 2 gole daha katkı verirse kariyerinin de bu anlamda en skorer ve en verimli dönemini Galatasaray'da geçirecek.

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