Milli maçta mest etmişti! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u takibe aldı

A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a transfer edilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'taki başarılı performansını Milli Takım'da dadevam ettiriyor.Attığı goller ve göz kamaştıran oyunuyla Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesinde olan Semih Kılıçsoy'un İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takibe alındığı iddia edildi.Milliyet gazetesinin haberine göre; Semih Kılıçsoy'u İtalya-Türkiye U-19 hazırlık karşılaşmasında Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli tribünden canlı olarak seyretti ve genç yeteneğin performansından etkilendiler.Beşiktaş Semih Kılıçsoy için astronomik teklifler gelmediği müddetçe, genç yıldızı elden çıkartmak istemiyor.Beşiktaş'la 2024 başında yeni kontrat imzalayan Semih Kılıçsoy'un 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Semih Kılıçsoy bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp 1531 dakika süre alırken 10 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.