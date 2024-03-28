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Milli maçta mest etmişti! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u takibe aldı

Beşiktaş ve milli takımın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. İtalya'nın köklü kulüplerinin Semih Kılıçsoy'u İtalya karşılaşmasında takibe aldığı iddia edildi.

Ekleme: 28.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a transfer edilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'taki başarılı performansını Milli Takım'da dadevam ettiriyor.

Attığı goller ve göz kamaştıran oyunuyla Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesinde olan Semih Kılıçsoy'un İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takibe alındığı iddia edildi.

Milli maçta mest etmişti! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u takibe aldı

DEV KULÜPLER HAYRAN KALDI
Milliyet gazetesinin haberine göre; Semih Kılıçsoy'u İtalya-Türkiye U-19 hazırlık karşılaşmasında Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli tribünden canlı olarak seyretti ve genç yeteneğin performansından etkilendiler.

Beşiktaş Semih Kılıçsoy için astronomik teklifler gelmediği müddetçe, genç yıldızı elden çıkartmak istemiyor.Beşiktaş'la 2024 başında yeni kontrat imzalayan Semih Kılıçsoy'un 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli maçta mest etmişti! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u takibe aldı

SEZON PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp 1531 dakika süre alırken 10 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.
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