Kötü haberi duyurdular: Fenerbahçe o ligde oynayamaz! İşte sebebi

İspanyol basını, bir süredir Fenerbahçe'nin en büyük gündem maddelerinden biri olan 'ligden çekilme' kararını değerlendirdi. İspanyollar, sarı lacivertli ekibin La Liga'da yer almasının da hukuki olarak mümkün olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Maç sonrası çıkan olaylar dünya futboluna damga vururken sarı-lacivertli kulüp de yapılması durumunda radikal sayılabilecek kararlara imza atmak için genel kurul kararı aldı.



Fenerbahçe bu süreç içerisinde ligden çekilme dahil birçok aksiyonları değerlendireceğini, bunun ise 2 Nisan'da gerçekleşecek Genel Kurul'da nihai karara bağlanacağını duyurdu.



Diğer yandan bazı haber kaynakları Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilerek Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 veya La Liga liglerinden birine başvurmayı düşündüğünü iddia etti.





İSPANYA LA LIGA'DA YER ALAMAZ



İspanyol basınında konuyla ilgili haberler çoğalırken Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin La Liga isteğinin gerçekleşemeyeceğini yazdı.



İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında... Yasalara göre Andorra kulüpleri, başvurması durumunda İspanya liglerinde yer alabilir.



Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Barcelona için de olumsuz bir durumun ortaya çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

