Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor.Çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiacos ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, 7 Nisan'da ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Kupa finali oynayacak.Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak amacıyla bütçesini de hazırlamak isteyen yönetim, takımın yıldızlarına gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.Daha önce Muriqi, Eljif Elmas Kim Min-Jae, Szalai ve son olarak Arda Güler gibi yıldızlarını satarak bonservis bedellerini kasasına koyan Fenerbahçe, bir yıldızını daha satmayı hedefliyor.Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi yıldızlarından ciddi kârlar elde etmeyi hedefleyen Kanarya'da bir isme daha talip çıktı.Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin arasında yer alan Jayden Oosterwolde'ye talipleri artmaya devam ediyor.Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Jayden Oosterwolde'ye talip oldu. Kulüp, Fenerbahçe'nin yıldızı için İstanbul'a görüşmeye gelecek.Marsilya'nın, hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı öne sürüldü.Fenerbahçe'nin ise gelecek vaat eden oyuncusu Oosterwolde için bonservisi bedelini en az 15 milyon Euro olarak belirlemiş durumda.Oosterwolde, geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.Jorge Jesus sol bek performansını beğenmediği Hollandalı oyuncuya çok süre vermese de Oosterwolde bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü.İsmail Kartal'la çıkışa geçen 22 yaşındaki futbolcu stoper de oynamaya başlayarak değerine değer kattı.Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta forma giyen Oosterwolde 2 gol kaydetti. Hollandalı yldızın piyasa değeri 11 milyon Euro.