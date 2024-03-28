Fenerbahçe'ye Ada'dan sol kanat! Kulüp rekoru kırılabilir
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'ya talip olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan kurmayların bonservisi 25 milyon euro olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
KADRO PLANLAMASI YAPILMAYA BAŞLANDI
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların resmiyet kazanması bekleniyor.
MARİO BRANCO ÇAĞLAR'I SORACAK
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü devre arasında sezon sonuna kadar kiralamıştı. Hem SarıLacivertliler Milli futbolcudan çok memnun, hem de Çağlar, kariyerine Çubuklu formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun, yıldız stoperin kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmesi için önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile bir görüşme yapması bekleniyor. Branco'nun ilk hedefi, Çağlar'ı 1 yıl daha kiralamak ancak bonservisi için de bilgi alacak.
FRANSA'DAN ÇILGIN WİSSA İDDİASI
Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Demokratik Kongo'lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ancak Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.
KADRO PLANLAMASI YAPILMAYA BAŞLANDI
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların resmiyet kazanması bekleniyor.
MARİO BRANCO ÇAĞLAR'I SORACAK
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü devre arasında sezon sonuna kadar kiralamıştı. Hem SarıLacivertliler Milli futbolcudan çok memnun, hem de Çağlar, kariyerine Çubuklu formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun, yıldız stoperin kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmesi için önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile bir görüşme yapması bekleniyor. Branco'nun ilk hedefi, Çağlar'ı 1 yıl daha kiralamak ancak bonservisi için de bilgi alacak.
FRANSA'DAN ÇILGIN WİSSA İDDİASI
Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Demokratik Kongo'lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ancak Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.