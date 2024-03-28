Fenerbahçe'ye Ada'dan sol kanat! Kulüp rekoru kırılabilir

Fenerbahçe'de gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan kurmayların bonservisi 25 milyon euro olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların resmiyet kazanması bekleniyor.Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü devre arasında sezon sonuna kadar kiralamıştı. Hem SarıLacivertliler Milli futbolcudan çok memnun, hem de Çağlar, kariyerine Çubuklu formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun, yıldız stoperin kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmesi için önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile bir görüşme yapması bekleniyor. Branco'nun ilk hedefi, Çağlar'ı 1 yıl daha kiralamak ancak bonservisi için de bilgi alacak.Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Demokratik Kongo'lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ancak Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.