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Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu yaşananlar sonrası Kanarya'da Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili şok bir haber gündeme geldi. İki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni adresleri de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 28.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bu yaşananlar sonrası Kanarya'da Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili şok bir haber gündeme geldi.

İki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni adresleri de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

TADIC AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Sarı-lacivertli ekipte son olarak sezon başında kadroya katılan Dusan Tadic, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Tadic'in ülkemizdeki kariyerinin oldukça kısa süreceği öğrenildi.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

ÇİN EKİBİ İLE ANLAŞTI

Akşam'ın Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.

Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ GÖNDEREBİLİR

Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe, Tadic'in yüksek maaşından dolayı herhangi bir bonservis talebinde bulunmadan bu ayrılığın gerçekleşmesine izin verebilir.

Tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 3566 dakika sahada kalırken bu sürelerde 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

DZEKO BOMBASI PATLIYOR

Bu sezon takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapan Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

TAKIMDAN AYRILABİLİR!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan deneyimli santrforun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

DZEKO'YA BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TEKLİF!

Ajansspor'un Sportam sitesinden derlediği habere göre; Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'nun baş döndürücü bir teklif aldığı belirtildi.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

JORGE JESUS İSTİYOR!

Teklifi yapan kulübün Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal olduğu ifade edildi.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

11 MİLYON EURO MAAŞ!

Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

TEKLİFİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR!

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Edin Dzeko'nun, yapılan bu baş döndürücü teklifi kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.
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