Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu yaşananlar sonrası Kanarya'da Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili şok bir haber gündeme geldi. İki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni adresleri de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.Tüm bu yaşananlar sonrası Kanarya'da Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili şok bir haber gündeme geldi.İki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni adresleri de duyuruldu. İşte tüm detaylar...Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.Sarı-lacivertli ekipte son olarak sezon başında kadroya katılan Dusan Tadic, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.Fenerbahçe'nin başarılı ismi Tadic'in ülkemizdeki kariyerinin oldukça kısa süreceği öğrenildi.Akşam'ın Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.Fenerbahçe, Tadic'in yüksek maaşından dolayı herhangi bir bonservis talebinde bulunmadan bu ayrılığın gerçekleşmesine izin verebilir.Tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor.Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.35 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 3566 dakika sahada kalırken bu sürelerde 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.Bu sezon takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapan Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan deneyimli santrforun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.Ajansspor'un Sportam sitesinden derlediği habere göre; Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'nun baş döndürücü bir teklif aldığı belirtildi.Teklifi yapan kulübün Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal olduğu ifade edildi.Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Edin Dzeko'nun, yapılan bu baş döndürücü teklifi kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.