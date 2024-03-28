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Aslan'ın eli zora girdi! O oyuncunun değeri arttı

Almanya Bundesliga'da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Galatasaray'ın peşinde olduğu öne sürülen Eren Dinkçi'nin değerinde de büyük bir artış yaşandı.

Aslan'ın eli zora girdi! O oyuncunun değeri arttı
Ekleme: 28.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Avrupa liglerine verilen milli arada Bundesliga'da yer alan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

Transfermarkt'ta yer alan raporda en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi. Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.

EREN DİNKÇİ DEĞERİNİ 4 MİLYON ARTIRDI

Adı Süper Lig'den Galatasaray ile anılan Eren Dinkçi değerini 4 milyon artırdı.

Heidenheim forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 Milyon Euro'dan 10 Milyon Euro'ya çıktı. Bonservisi Werder Bremen'de bulunan Eren, Bundesliga'dan Leipzig, Dortmund ve Leverkusen'in de transfer listesinde yer alıyor.

Bu sezon Bundesliga'da 26 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çeken Eren Dinkçi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Diğer yandan Ara transferde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in 22 milyon euroluk piyasa değeri sabit kalırken milli futbolcu Salih Özcan da 13 milyon euroluk piyasa değerini korudu.

Aslan'ın eli zora girdi! O oyuncunun değeri arttı


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