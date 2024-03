Yeni adresini resmen duyurdular! Fenerbahçe'de büyük sürpriz...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da aldığı 3 puanla birlikte şampiyonluk için iddiasını sürdüren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin yaz transfer döneminde transfer olacağı duyuruldu.

İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmeyi hedefleyen Kanarya, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaşacak.



Nisan ayında bir de Süper Kupa finali oynayacak olan sarı-lacivertli ekip, zorlu fikstürden yara almadan çıkmanın peşinde. Şampiyonluk yolunda ligin son haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek milli araya moralli giren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.



İsmail Kartal yönetiminde performansını en çok yükselten isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda ayrılacağı söylendi.



Şu ana kadar sarı-lacivertli ekibin en etkili hücum oyuncularından birisi olan İrfan Can, Kartal'ın da vazgeçilmezi halinde.



Cengiz Ünder ile girdiği forma rekabetinde şanssız bir sakatlık yaşayarak geri düşse de sezonun genelinde oldukça iyi bir form grafiği bulunan Kahveci için sürpriz iddia gündeme geldi.



Fenerbahçe'de bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 2277 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre içinde skora 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.



YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR



Sabah'ta yer alan habere göre bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova'ya imza atmaya hazırlanıyor.



İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda.



Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.



Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bir skor katkısıyla oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fransa'dan da talipleri var. Yaz aylarında birkaç Fransız kulübünün 28 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.