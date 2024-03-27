  • USD: 32,17 - 32,22
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni adresini resmen duyurdular! Fenerbahçe'de büyük sürpriz...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da aldığı 3 puanla birlikte şampiyonluk için iddiasını sürdüren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin yaz transfer döneminde transfer olacağı duyuruldu.

Yeni adresini resmen duyurdular! Fenerbahçe'de büyük sürpriz...
Ekleme: 27.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmeyi hedefleyen Kanarya, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaşacak.

Nisan ayında bir de Süper Kupa finali oynayacak olan sarı-lacivertli ekip, zorlu fikstürden yara almadan çıkmanın peşinde. Şampiyonluk yolunda ligin son haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek milli araya moralli giren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal yönetiminde performansını en çok yükselten isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda ayrılacağı söylendi.

Şu ana kadar sarı-lacivertli ekibin en etkili hücum oyuncularından birisi olan İrfan Can, Kartal'ın da vazgeçilmezi halinde.

Cengiz Ünder ile girdiği forma rekabetinde şanssız bir sakatlık yaşayarak geri düşse de sezonun genelinde oldukça iyi bir form grafiği bulunan Kahveci için sürpriz iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 2277 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre içinde skora 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova'ya imza atmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bir skor katkısıyla oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fransa'dan da talipleri var. Yaz aylarında birkaç Fransız kulübünün 28 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.
AK Parti’nin Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can müjdeyi duyurdu! Tüm köyler doğal gazına kavuşuyor!
Başkan Erdoğan'dan Batman mitinginde önemli açıklamalar
Bahçeli'den sert sözler! 'PKK ittifakı 31 Mart'ta tasfiye edilmelidir'
CHP'li belediyeler çöktü! Maaş krizi patlak verdi
Sosyal medyaya damga vurdu: İBB Başkan Adayı Kurum'dan deprem temalı yeni reklam filmi
Mesnetsiz ithamlar cezasız kalmadı! Başkan Erdoğan davayı kazandı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Muğla'yı kurtarmaya geliyor! 'Projeler hazır'
Murat Kurum'dan gençlere dijital mektup: Deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz
Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Almanya'daki alçak saldırıya sert tepki! 'Köşeye sıkışmış olan PKK...'
Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı
Meral Akşener’den ‘Adayını çek’ diyen Özgür Özel’e çok sert tepki: Cıvıklık!
Murat Kurum'dan Bayrampaşa esnafına müjde: Baştan aşağı yenileyeceğiz
6 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 881 göçmen ve 44 organizatör yakalandı
Ankara perişan! 4 yıldır çivi çakmadı: Barınaklara ne oldu?
31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün! Parti liderleri nerede oy kullanacak?
Ortaklık bitti kavga bitmiyor! 'Cıvıklık, vicdan yok!'
Turgut Altınok'tan canlı yayında önemli açıklamalar: Ankara'da soygun ve talan dönemi bitecek
Yöneticileri örgüt bağlantılı iki siteye Avrupa'dan milyonluk fonlar!
14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı! Yeni düzenleme yürürlükte

14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı! Yeni düzenleme yürürlükte

Galata Kulesi'nde dikkat çeken görüntü: Yeşile döndü

Galata Kulesi'nde dikkat çeken görüntü: Yeşile döndü

Bu da oldu! Canlı yayında akılalmaz anlar: Yılan tarafından böyle boğuldu!

Bu da oldu! Canlı yayında akılalmaz anlar: Yılan tarafından böyle boğuldu!

Tüm bölgeyi istila ettiler! Akdeniz'de dehşete düşüren görüntü

Tüm bölgeyi istila ettiler! Akdeniz'de dehşete düşüren görüntü

Emekli ikramiyesi tarihleri duyuruldu: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi tarihleri duyuruldu: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ormanda yetişiyor fiyatı altınla yarışıyor: Tam 900 TL!

Ormanda yetişiyor fiyatı altınla yarışıyor: Tam 900 TL!