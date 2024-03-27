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Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan yıldız isim, Galatasaray'a da dünyaları kazandıracak.

Ekleme: 27.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk çekişmesi hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında amansız bir yarış mevcut.

İki takım da şampiyonluk yolunda önemli mücadelelere çıkarken Galatasaray 81 puan lider, Fenerbahçe ise 79 puanla ikinci sırada.

Sezonun kalan son 8 haftasını da kayıpsız geçmek isteyen iki takımın yarışında kimin şampiyon olacağı da büyük merak konusu.

Bu sırada Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor…

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de beklentilerin bir hayli altında kaldı. Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi beklenen İtalyan oyuncu için birçok kulüp de transfer yarışına girecek.

Nicolo Zaniolo dünya devine imzayı atıyor! Ne Juventus ne de Milan: Galatasaray dünyaları kazanacak…

"LAZIO'YA ASLA TRANSFER OLMAM"

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan Zaniolo, şu ifadeleri kullanmıştı:

Correire dello Sport'a konuşan İtalyan oyuncu, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

Milan ve Juventus'un da listesinde bulunduğu söylenen Zaniolo için bir başka dünya devi devreye girdi.

İşte flaş transferin tüm detayları…

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Corriere dello Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in (PSG) Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.

Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol attı. 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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