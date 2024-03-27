Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Taraftar çok kızacak

Geçtiğimiz aralık ayında Panathinaikos'un başına geçen ve Yunan ekibiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe forması giyen genç futbolcuyu listesine aldığı ve Panathinaikos'un genç oyuncu için sezon sonunda sarı-lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, takımda önemli değişiklikler yapacak.Özellikle bu sezon hem yaz hem de kış transferlerinde yaptığı hamlelerle gündem olan Kanarya'da takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu.Fenerbahçe'de ayrılığıyla en çok konuşulan isimlerden biriyse Samet Akaydin olmuştu.Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.Bu sezonun ilk yarısında da sarı-lacivertli formayı terleten Samet, sergilediği oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş ve ara transfer döneminde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanmıştı.Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Yunan ekibi, liginde şampiyonluk mücadelesi verirken, yaz transfer dönemi için de arayışlarına başladı.Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de Samet Akaydin'i kiralayan Panathinaikos, sarı-lacivertlilerden bir isme daha talip oldu.Fatih Terim, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Mehmet Can Gülerer'i gündemine aldı.Daha önce Antwerp ve Lille gibi kulüpleri peşine takan 18 yaşındaki stoper için Pana'nın yaz aylarında Fenerbahçe'yle masaya oturacağı belirtildi.