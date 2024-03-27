Çaykur Rizespor'un başına talih kuşu kondu! La Liga'dan talip var

Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Emirhan Topçu, La Liga ekiplerinden Getafe'nin radarına girdi. Las Palmas'ın ardından Getafe de Emirhan Topçu için devreye girdi ve Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif yaptı.Emirhan Topçu'nun La Liga'daki geleceği belirsizliğini korurken, Getafe kulübü resmi adımlarını attı. Getafe, genç savunmacı için Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif sunarak transfer çalışmalarına başladı.Çaykur Rizespor'un yetenekli savunmacısı Emirhan Topçu, La Liga'nın ilgi odağı haline geldi. Getafe kulübü, Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif yaparak transfer görüşmelerine başladı.Getafe, La Liga'da kadrosunu güçlendirmek için Emirhan Topçu'yu hedef aldı. Çaykur Rizespor'un genç yeteneği için resmi bir teklif sunan Getafe, transfer sürecini başlatmak üzere harekete geçti.