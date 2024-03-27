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Çaykur Rizespor'un başına talih kuşu kondu! La Liga'dan talip var

Çaykur Rizespor'un başarılı savunmacısı Emirhan Topçu'ya La Liga ekiplerinden Getafe'den resmi bir teklif geldi. Getafe, Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor'a ulaşarak transfer görüşmelerine başladı.

Ekleme: 27.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Emirhan Topçu, La Liga ekiplerinden Getafe'nin radarına girdi. Las Palmas'ın ardından Getafe de Emirhan Topçu için devreye girdi ve Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif yaptı.

LA LIGA'DAN İKİNCİ TALİP
Emirhan Topçu'nun La Liga'daki geleceği belirsizliğini korurken, Getafe kulübü resmi adımlarını attı. Getafe, genç savunmacı için Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif sunarak transfer çalışmalarına başladı.

Çaykur Rizespor'un başına talih kuşu kondu! La Liga'dan talip var

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Çaykur Rizespor'un yetenekli savunmacısı Emirhan Topçu, La Liga'nın ilgi odağı haline geldi. Getafe kulübü, Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor'a resmi bir teklif yaparak transfer görüşmelerine başladı.

GETAFE ADIM ATTI
Getafe, La Liga'da kadrosunu güçlendirmek için Emirhan Topçu'yu hedef aldı. Çaykur Rizespor'un genç yeteneği için resmi bir teklif sunan Getafe, transfer sürecini başlatmak üzere harekete geçti.
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