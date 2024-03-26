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Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, listeye bomba bir yıldızı aldı. Cimbom, daha önce yüksek bonservis ile transfer ettiği yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 26.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, listeye bomba bir yıldızı aldı.

Cimbom, daha önce yüksek bonservis ile transfer ettiği yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Galatasaray'ın başarılı stoperleri Victor Nelsson, Davinson Sachez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Avrupa'nın önde gelen takımları bu oyuncular için Cimbom'un kapısını çalmaya başladı.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatıracak.

Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray, savunmanın göbeğine takviye yapmak için arayışlara tam gaz devam ediyor.

MARCAO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı kırmızılıların 2022 yılında 13 milyon euroya Sevilla'ya sattığı Marcao, yeni kulübünde istediği performansı gösteremedi.

Brezilyalı stoper, kariyerine yeni bir takımda devam etmek için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladı.


Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

G.SARAY'A DÖNEBİLİR

Yapılan görüşmelerde hem Marcao hem de Sevilla cephesi satın alma opsiyonu ile birlikte G.Saray'a kiralama formülüne sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılılar ise yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.
Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İspanyol ekibinde 2 sezon boyunca sadece 20 müsübakada forma giyen Marcao, saha içinde bin 212 dakika sahada kaldı.

Brezilyalı stoper, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulunabildi.

Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 27 yaşındaki savunmacının Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.

Ve Aslan'dan yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor...

Marcao, Galatasaray formasını ise tam 141 kez giymişti. (Akşam)
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