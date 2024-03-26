Trabzonspor'dan net mesaj! 'Sonuna kadar takipçisi olacağız'

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde meydana gelen saha olaylarının sonrasında tutuklanan 5 taraftarı için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe derbisinde cereyan eden saha olaylarının ardından tutuklanan 5 taraftarıyla ilgili açıklama yaptı.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



"Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 5 taraftarımız ile ilgili açıklama yaptı.



Adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertürk şu ifadeleri kullandı:



17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5’inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti.



Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.



Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır.



Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

