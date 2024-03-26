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Rakibimiz Avusturya! İşte muhtemel 11'ler...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 26.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak. Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

EURO 2024'te Türkiye F, Avusturya D Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Lainer, Querfeld, Danso, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Weimann.

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

STAT: Ernst Happel
HAKEM: Daniele Chiffi
SAAT: 22:45
YAYIN: TRT Spor

Aday kadro

​​​​​Sakatlığı nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın çıkarıldığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).
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