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Oyuncuyu Fenerbahçe istemişti! Futboldan men edildi'

Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa, doping testinde hile yaptığı iddiasıyla futboldan iki yıl men cezası aldı.

Ekleme: 26.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gabriel Barbosa, doping testinde hile yaptığı gerekçesiyle futboldan iki yıl men cezası aldı.

Barbosa, iddiaları reddederek sosyal medyadan açıklama yaptı ve suçsuz olduğunu savundu.

Hiçbir zaman herhangi bir testi engellemeye veya hile yapmaya çalışmadım ve yüksek mahkeme tarafından aklanacağıma inanıyorum. Futbolcu olarak kariyerimin başlangıcından bu yana her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Onlarca teste tabi tutuldum ve bunların hepsi negatif çıktı. Kararın sonucundan hayal kırıklığına uğradım, ancak spor yetkilileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğim ve masumiyetimin yüksek mahkeme tarafından kanıtlanacağına ve yeniden tesis edileceğine güveneceğim.

Flamengo, oyuncusuna sahip çıktı

Şaşkın olduklarını ifade eden Flamengo Kulübü de oyuncuya destek olacaklarını belirtti. Barbosa'nın cezasının itirazı için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurabileceği belirtilirken, cezanın 8 Nisan 2023'ten itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Bu kararla 27 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda futbola geri dönebilecek.
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