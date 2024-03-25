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Galatasaraylılar ekran başına! 20 milyon Euro...

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için vereceği karar merak konusu oldu. Başarılı oyuncuya talipler çıkmaya başlarken, Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan oyuncudan bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro...

Galatasaraylılar ekran başına! 20 milyon Euro...
Ekleme: 25.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
TÜRKER AKINCI / İSTANBUL - Galatasaray, 2023 Şubat'ta İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan, Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Yarım sezonluk performansı ile elinden geleni yapan genç futbolcu, sezon sonunda ise 5 milyon Euro kiralama bedeli, 22.5 milyon Euro'nun yanında 15.5 milyon Euro şarta bağlı bonuslarla Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Ancak İngiliz ekibi, elindeki opsiyonu kullanmaz ise Zaniolo, yeniden Sarı-Kırmızılı ekibe geri dönecek. Galatasaray yönetimi ise İtalyan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme altına almaya hazırlanıyor.

Bu anlamda Çizme'den birkaç teklif geldiği ancak bu rakamların Cim Bom'u memnun etmediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın beklentisi ise 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo'nun satışına da yönetim tarafından onay verilecek. (Sabah)
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