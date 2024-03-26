Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilerleyişine devam ediyor.Ligde 81 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı.Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren Aslan, 2 haftalık süreci iyi değerlendirerek kalan son 8 maçı da kazanmak istiyor.Öte yandan birçok transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile olan sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Hakim Ziyech, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.Teknik Direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek olduğu Ziyech için talip çıktı.Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.Devre arasında da yine Suudi Arabistan'dan talipleri olan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da kalmak istemişti.Ligin kalan 8 haftasında şampiyonluk yolunda katkı sağlamak isteyen Ziyech, hedefine ulaştıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.Teknik heyet ise Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.31 yaşındaki Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.