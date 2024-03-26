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Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralli girdi. Milli arada sakat ve formsuz futbolcularının da yeniden form tutmasını sağlamayı planlayan Aslan, kalan son 8 haftada da sürprize izin vermeyerek galibiyetlere devam etmenin peşinde. Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezon içi flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Hakim Ziyech'in, yaz aylarında transfer olabileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 26.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilerleyişine devam ediyor.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Ligde 81 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren Aslan, 2 haftalık süreci iyi değerlendirerek kalan son 8 maçı da kazanmak istiyor.



Öte yandan birçok transfer gelişmesiyle de çalkalanan Galatasaray'da flaş bir Hakim Ziyech haberi ortaya çıktı.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Faslı futbolcunun gelecek sezon takımdan ayrılacağı söylenirken yeni adresini de duyurdular.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

İşte flaş transfer gelişmesinin tüm detayları…

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile olan sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Hakim Ziyech, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Teknik Direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek olduğu Ziyech için talip çıktı.

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.

Devre arasında da yine Suudi Arabistan'dan talipleri olan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da kalmak istemişti.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

Ligin kalan 8 haftasında şampiyonluk yolunda katkı sağlamak isteyen Ziyech, hedefine ulaştıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

Teknik heyet ise Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.

Galatasaray’a Hakim Ziyech piyangosu! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk kararını verdi…

31 yaşındaki Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
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