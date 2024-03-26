  • USD: 32,10 - 32,16
  • EURO: 34,83 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den MHK'nin kararı sonrası ilk tepki: Dizayn ediyorlar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, MHK'nın çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin yayınlanmasının ardından ses getirecek açıklamalara imza attı.

Ekleme: 26.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, MHK'nın çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin yayınlanması hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can Gebetaş'ın açıklamaları şöyle:

'Dün akşam sosyal medya aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen bazı görüntüler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Hakemlerin değerlendirme toplantısı olarak anladığımız bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini birebir etkilediğini defalarca belirttik, sezonlardır da yaşıyoruz.

Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki; Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir.

Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir.

Merkez Hakem Kurulu, ilgili maçın hakemine sadece 1 hafta, VAR görevlisi hakeme ise 2 hafta görev vermemiştir.

Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir.

Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir.

Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyor,

bu konuda bir açıklama beklediğimizi, ilgili görüntülerin tamamının ve hatta sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Başkan Erdoğan: Gök vatanımızı KAAN koruyacak
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a hodri meydan: Canlı yayında konuşalım
Belçika'da terör provokasyonu! Dışişleri duyurdu: Yerel makamlar soruşturma başlattı
CHP mitinginde tepki çeken anlar; Mikrofonu açık unutunca…
CHP'li İBB'nin iş bilmezliği! 2 ev alev alev yandı
'Yeniden Refah'lı Akyüz partisine böyle seslendi: Bu vebali almayın
Başkan Erdoğan'dan önemil açıklamalar
SGK'ya en borçlu belediye Ankara! Bakan Işıkhan: Prim borçlarını dahi ödeyemiyorlar
Deprem bölgesine 500 milyon Euro! Bakan Şimşek duyurdu
Bakan Uraloğlu Artvin'de müjdeledi: Hopa'nın çilesi bitecek!
Akkuyu NGS'den heyecanlandıran açıklama! Dünyada sadece 5 adet var: 1'i Türkiye'de
CHP'li belediye rutini! Konyaaltı Belediyesi batık durumda
BBP’den Ayaydın’a tam destek: “Ayaydın'ın projeleri Muğla’yı daha ileriye taşıyacak”
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini aştı
Demokrat Parti'de toplu istifa! 600 kişi AK Parti'ye geçti
Para Kuleleri skandalında çember genişliyor! İfadeye çağırıldılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı! 'Büyük bir demoktratik olgunlukla...'
Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan broşür dağıtırken darbedilen seçmene telefon
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e salvolar: 'Sen bilmezsin o dönemler çıraktın'
WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli düzenleme araçları

WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli düzenleme araçları

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı: Kanatlandı uçuyor

1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı: Kanatlandı uçuyor

Araç sahipleri o tarihi bekliyor! 1 Nisan'da resmen sona erecek...

Araç sahipleri o tarihi bekliyor! 1 Nisan'da resmen sona erecek...

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Görüşmeler başladı! Apple, o telefona yapay zeka getiriyor...

Görüşmeler başladı! Apple, o telefona yapay zeka getiriyor...