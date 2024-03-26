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Fatih Terim gözünü ona dikti! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak...

Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos U19 - Fenerbahçe U19 maçını seyreden Fatih Terim'in sarı-lacivertlilerin genç stoperi Mehmet Can Gülerer'i radarına aldığı öğrenildi.

Ekleme: 26.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe U19 Takımı, Yunanistan'da Panathinaikos U19 ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Maçta Fenerbahçe'yi yönlendiren Semih Şentürk'ün ekibi, genç yeteneklerini sahaya sürerken, karşılaşmayı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi. Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertli gençlerin performansından etkilendiği ve özellikle Mehmet Can Gülerer'i beğendiği belirtildi.

Terim, genç oyuncunun performansından etkilendi

Maçın sonucu Fenerbahçe'nin lehine olmadı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'nda gerçekleşen dördüncü maçta, Fenerbahçe U19 takımı deplasmanda Panathinaikos'a 3-0 mağlup oldu.

Maçı Fatih Terim ve Semih Şentürk birlikte izlerken özellikle Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Can Gülerer'in performansı Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

Daha önce de scoutlar izledi

Mehmet Can Gülerer, daha önce de Bulgaristan ve İspanya'da düzenlenen turnuvalarda Avrupa kulüplerinin scoutlarının da radarına girmişti. Ayrıca sezon boyunca Fenerbahçe A Takımı idmanlarında da görev yaparak, teknik heyetin dikkatini çekmişti.

Bu performanslarıyla genç oyuncu, gelecekteki başarılı bir kariyerin sinyallerini veriyor.

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