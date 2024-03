Eda Erdem'e büyük onur! Prestijli ödüle aday

AMilli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığının verdiği 'Uluslararası Cesur Kadınlar' ödülüne aday gösterildi.ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu Konukevi'nde gerçekleştirilen resepsiyona ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, başarılı oyuncu Eda Erdem Dündar ve konuklar katıldı.Eda Erdem Dündar'a ödüle aday gösterildiği için bir plaket takdim edilirken, Jeffry L. Flake, kadınların güçlendirilmesi konusunda Eda Erdem Dündar'ın çok önemli bir figür olduğunu söyledi.Başarılarını ve kadınların güçlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmaları gördükten sonra Eda Erdem Dündar'ın bu ödülü hak ettiğini düşündüğünü belirten Jeffry L. Flake, 'Aynı zamanda kendisi dünyanın en iyi voleybol takımının kaptanı. Böyle bir mevkide olmak kolay değil. Kaptan Eda Erdem, genç kadınlara zaman ayırıyor, onlara her şeyi başarabileceklerini gösteriyor. Bu ödül adına bizim açımızdan son derece doğal bir adaydı.' ifadelerini kullandı.Türkiye'de birçok spor müsabakasını takip ettiklerini dile getiren Flake şunları söyledi:'Futbol maçlarına gittik, voleybol maçlarına gittik. Hatta geçen yıl Antalya'da bir voleybol maçına gittik, salon hınca hınç doluydu. Sanırım son zamanlarda izlediğimiz en heyecanlı mücadeleydi. Türkiye gibi sporu ciddiye alan, içtenlikle seven bir ülkede olmak benim için büyük bir zevk. Benim de gençliğim sporla geçti. Amerikan futbolu oynadım, koşu takımlarında yer aldım. Eşim okul takımında basketbol oynamıştı. Bu yüzden Türkiye'de olmak bizim için büyük bir mutluluk.'Resepsiyona ev sahipliği yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise seçkin konukları ağırladığını vurgulayarak, 'Başkonsolosluk konutunda bu güzel misafirleri ağırlamak benim için bir zevk. ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl 'Uluslararası Cesur Kadınlar' adında bir ödül veriyor. Bu ödüle kadınların güçlendirilmesi, insan hakları ve farklı disiplinlerde başarı elde etmiş kadınlar aday gösteriliyor. Bu nedenle de kaptan Eda Erdem'i bu ödüle aday gösterdik.' açıklamasını yaptı.Kendisinin de bir taraftar olduğunun altını çizen Eadeh, 'Spor özellikle gençlere disiplini, kararlılığı ve ekip çalışmasını öğreten önemli bir uğraş. İstanbul'da sporun ne kadar önemli olduğunu zevkle gözlemliyorum ve spor müsabakalarına gitmekten keyif duyuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.Resepsiyon için teşekkür eden Eda Erdem Dündar, çok önemli bir ödüle aday gösterildiğini belirterek gururlu olduğunu dile getirdi.Böyle bir ödüle aday gösterilmenin çok değerli olduğunu da vurgulayan Eda Erdem Dündar, 'Çok güçlü, önemli, başarılı kadınların arasında ismimin geçmesi çok önemli. Bu adaylık çok fazla sorumluluk da ekliyor omuzlarıma ama bunun bilincindeyim. Yeni jenerasyona en iyi şekilde rol model olmaya çalışıyoruz. Her zaman söylerim, biz çok farklı karakterlerden kurulu rengarenk bir takımız. Ama konu bir amaç olduğu zaman bir olabilen, biz olabilen bir takımız. Takım arkadaşlarımla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Takım arkadaşlarımın da bu ödüle aday gösterilmemde çok büyük emeği var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hayatımda yine unutamayacağım bir akşam oldu diyebilirim.' diye konuştu.Bugüne kadar yaşadıklarını hayal dahi etmediğini kaydeden Eda Erdem Dündar, şöyle devam etti:'Geçmişe gidip bugünkü halimin bu şekilde olacağını hiçbir zaman düşünemezdim. Ama hayal etmekten vazgeçmedim. Heykelimin dikilmesi yıllardır konu olan bir şeydi, onun gerçekleşmiş olması inanılmaz bir duygu benim için. Her gün önünden geçtiğimde 'Bu gerçek mi?' diyorum. Tabii ki bunları hayal edemezdim ama çok şanslıyım. Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek, buna sahip olabilmek benim için paha biçilemez. Çok mutlu ve gururluyum. Buradan tekrar kulübümüze ve güzel taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayal edemezdim ama şu anda hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum.'