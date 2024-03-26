Dusan Tadic tarihe geçti! Müthiş başarı...

Milli arada oynanan hazırlık maçında Temur Ketsbaia'nın Güney Kıbrıs ekibi ile Dragan Stojkovic'in yönetimindeki Sırbistan Milli Takımı karşı karşıya geldi.AEK Arena'da gerçekleşen mücadelede konuk ekip Sırbistan, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir sonuç elde etti.Galibiyet golünü 8. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydederken, Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic 12. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın en dikkat çeken anlarından biri, Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu Dusan Tadic'in performansıydı.Maça yedek kulübesinde başlayan Tadic, 46. dakikada oyuna dahil olarak Sırbistan Milli Takımı ile 106. maçına çıktı. Bu süreçte Branislav Ivanovic'i geride bırakan Tadic, Sırbistan tarihinde en fazla milli maça çıkan oyuncu unvanını elde etti. Bu başarısıyla Tadic, ülkesinin futbol tarihinde unutulmaz bir yer edindi.