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Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Türk futbolunun son zamanlardaki en büyük yeteneklerinden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer oldu. Eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da takım için önemli bir yere sahip olan Arda, ilk golünün ardından teknik heyetin de takdirini kazandı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler için dünya devi bir kulübün devreye girdiği ve dudak uçuklatan bir bonservis teklifi yapacağı söylendi.

Ekleme: 26.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği ve yetiştirdiği Arda Güler, kısa sürede en çok gelecek vaat eden futbolcular arasına girdi.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren geç futbolcu, Real Madrid'e transfer yaptı.

Barcelona ve Real Madrid'in transferi için adeta birbirine girdiği Türk cevher, tercihini eflatun-beyazlı ekipten yana kullandı. İspanyol devinde henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da Ancelotti'nin daha fazla forma şansı verdiği Arda Güler, kendini göstermeye de başladı.

Real Madrid ile attığı ilk golün ardından İspanyol taraftarların ve teknik heyetin büyük takdirini kazanan Arda, Ancelotti'nin gözüne girdi. İtalyan çalıştırıcı, her fırsatta milli futbolcunun gelecekte daha fazla forma şansı bulacağını söylerken kiralık gideceği söylentilerinin de önünü tıkadı.

Bu sırada Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İddiaya göre, dünya devi bir kulüp, Arda için yüksek bonservis bedelini gözden çıkardı.

Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

BAYERN MÜNİH DEVREYE GİRDİ

İspanya'da yayın yapan Defensa Central'da yer alan bir habere göre 19 yaşındaki yıldız için Bayern Münih harekete geçti.

Alman devinin, Real Madrid'in son yıllardaki stratejisine benzer şekilde genç yeteneklerin peşine düştüğü ve bunlardan birinin Arda Güler olduğu kaydedildi.

BONSERVİSİNE 40 MİLYON EURO

Haberin detayında; Bayern'in Milli oyuncumuz için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Transferin bu bonservisle gerçekleşmesi durumunda Arda Güler, en pahalı satış yapan Türk futbolcular arasında yer alacak.

Şu ana kadar Real Madrid formasını 7 resmi maçta terleten Arda Güler, toplamda 98 dakika süre alabildi. Milli futbolcumuz, ilk golünü de 4-0 kazanılan Celta Vigo maçında kaydetti.

Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek
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