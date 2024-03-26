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Beyaz Gazete
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Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu! Sözleşmeleri yenilenmeyecek

Beşiktaş'ta yeni sezona dair transfer çalışmaları devam ederken, hangi mevkilere takviye yapılacağının yanı sıra gidecek oyuncular da belli olmaya başladı.

Ekleme: 26.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı.

Portekizli teknik adam Santos'un raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, takımda gidecek ve kalacak oyuncularla iglili çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta yapılacak transferlerin yanı sıra gönderilecekler isimlerin de akıbeti belli olmaya başladı.

10 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Siyah-beyazlı yönetim, 10 yabancı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon sonunda kontratları bitecek olan isimlerden sol bek oyuncusu Umut Meraş ve genç kaleci Utku Yuvakuran'ın mukaveleleri yenilenmeyecek.

Son günlerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili de sezon bittikten sonra karar verilecek.

10 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Siyah-beyazlı yönetim, 10 yabancı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon sonunda kontratları bitecek olan isimlerden sol bek oyuncusu Umut Meraş ve genç kaleci Utku Yuvakuran'ın mukaveleleri yenilenmeyecek.

Son günlerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili de sezon bittikten sonra karar verilecek.

Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu! Sözleşmeleri yenilenmeyecek

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?
Beşiktaş'ta transferi kararlaştırılan mevkiler ise defans, orta saha, kanat forvet ve santrfor oldu. Beşitkaş, yeni sezonda 2 stoper, 2 orta saha, 1 kanat forvet ve 1 de santrfor transferi yapacak.

Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu! Sözleşmeleri yenilenmeyecek

6 TRANSFER İLK 11'DE OYNAYACAK
Bu 6 transfer de ilk 11'de oynayacak ve Beşiktaş'a üst sıralara taşıyacak seviyede olacak. Kadroya yapılacak transferlerden 4'ü yabancılardan oluşacak. Ayrıca gurbetçiler ve yerli alternatif isimlerle kadro zenginleştirilecek.
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