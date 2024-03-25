Süper Lig'de 32'inci haftanın programı

Süper Lig'in heyecan dolu 32. haftasında dikkat çeken maçlar belli oldu. İşte program:

Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. 32. haftanın programı da futbolseverlerle paylaşıldı.



Ligdeki takımların kıyasıya mücadele edeceği maçlar şu şekilde planlandı:



İşte program:



12 Nisan Cuma



20.00: Trabzonspor - Sivasspor



13 Nisan Cumartesi



19.00: Beşiktaş - Samsunspor



14 Nisan Pazar



19.00: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe



15 Nisan Pazartesi



20.00: Alanyaspor - Galatasaray



Bu maçlar, ligde üst sıraları zorlayan takımların karşı karşıya geleceği mücadelelere ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaları heyecanla bekliyor.