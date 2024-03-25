O oyuncuya dev talip! Ayrılacak mı?

Bu sezon Galatasaray'ın joker oyuncusu olmayı başaran ve oynadığı her bölgede üst seviye bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan bir talip daha çıktı.

TÜRKER AKINCI / İSTANBUL - Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim, gösterdiği performansla bir İtalyan devinin daha listesine girdi.



Sarı-kırmızılılarda ezeli rakip Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında bazı futbolcular, gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor. Cimbom'da bu isimlerden birisi de Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncu, gösterdiği performansla pek çok takımın yakın takibine girmeyi başardı.



Bir İtalyan devi daha



Futbolcuyla özellikle İtalyan devi Lazio'nun yakından ilgilendiği biliniyordu. Barış Alper ile ilgili olarak flaş bir gelişme daha yaşandı. Lazio'nun yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu...



Juventus'un radarında



Genç oyuncu, bu kez Juventus'un radarına girdi. Çizme ekibinin yetkililerinin, 23 yaşındaki yıldızı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Juventus'un, sezon sonunda cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.



Galatasaray'ın planı



Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.



Bu sezonki performansı



Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda çıktığı 46 maçta 4 gol attı ve 8 asiste imza attı.