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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'den TFF'ye sert çıkış! 'Böyle bir dünya yok'

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 2 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için önemli açıklamalar yaptı. Bilecik, TFF'ye için de sert ifadeler kullandı.

Ekleme: 25.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuşan Erol Bilecik, TFF'ye de ima içeren ifadeler kullandı.

İşte Bilecik'in açıklamaları:

"TEK VÜCUT OLARAK BİRLEŞTİK"

"Camiamızın çok yoğun bir şekilde istişare yaptığı ve adeta tek vücut olma noktasında gerçekten birleştiği bir 7 gün geçirdik. Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışın içinde olmasın... Böyle bir dünya yok. Her yolu kendisine mübah gören bir yapı var."

"2 Nisan'da bu işi yapacağız ve muazzam bir çoğunlukla da olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bütün camiamızla kenetlenerek bir görüş alışverişi yapmak istiyoruz. İstişare kültürü doğrultusunda da yol haritamızı ortaya koymak ve genel kuruldan bu yetkiyi almak istiyoruz. Ondan sonra da biz gerekli olan uygulamalara, adımlara devam edeceğiz"

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR OLAĞANÜSTÜ ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR"

"Hak yenen yerde Fenerbahçe'nin sesi yükselir. 2 Nisan'a keyfe keder bir şekilde gelinmedi. Fenerbahçe 2 Nisan'da bu konuları istişare edecek ve genel kuruldan yetki Fenerbahçe Yönetimi'ne verilecek. Olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler gerektirir. 2 Nisan'da orada bulunmak, o gün mabedimizde bulunacak bütün üyelerimizi gelecekte çocuklarına torunlarına bırakacakları en büyük miraslardan birisi olacak. O gün aklı selimden asla ayrılmayacağız ama isyanımızın sesini de gerekli olan her yere duyuracağız."

"ÜYELERİMİZİN TAMAMINI BEKLİYORUZ"

"O gün kongre üyelerimizin tamamını bekliyoruz. 17.00'de orada olacağız. 40-45 dakikalık da bir iftar saati aramız olacak o gün. O konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz."
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