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Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Kadrosunu yıldızlarla donatan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Boey sonrası sağ bek bölgesini dolduramadı. Ancak G.Saray yönetimi, Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın Premier Lig'den getireceği yeni yıldızı...

Ekleme: 25.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı ve liderliğini devam ettirdi.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Sarı kırmızılı yönetim, lige verilen 2 haftalık arada transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yönetim; hem takımdan gidecek hem de takımda kalacak oyuncularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.

Galatasaraylı yöneticiler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu ve yeni transferler için harekete geçildi.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

SACHA BOEY'UN YERİ DOLDURULAMADI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, Sacha Boey sonrası sağ bek bölgesine Serge Aurier'i transfer etse de, oyuncu sakatlığı sebebiyle henüz forma giymiş değil.

Sezon sonunda oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray, yeni yıldızını Premier Lig'de bu sefer başka bir takımda buldu.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

TETE GÜNDEME GETİRİLDİ

İngiliz basınında çıkan bir iddiaya göre Galatasaray, Fulham'ın 28 yaşındaki yıldızı Kenny Tete'yi gündemine aldı.

Ara transfer döneminde de adı Galatasaray ile anılan Hollandalı sağ bekin Ada kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Bonservis sorunu olmayan tecrübeli oyuncuyu uygun bir maliyetle renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray'ın, detaylı bir sağlık raporu talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.


Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Hollanda'da Ajax altyapısında yetişen Tete, önce Lyon'a, daha sonra Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu.

BURUK'UN YENİ JOKERİ OLABİLİR

Bir dönem Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli oyuncu, sadece sağ bekte değil, stoper ve sol bek de oynayabiliyor.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

TETE, TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bu sezon formasını Leicester City'den transfer edilen Castagne'ye kaptıran Kenny Tete, Fulham'dan ayrılmaya karar verdi.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Yıldız oyuncu menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Tete, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a da yeşil ışık yakmış durumda.

Cimbom'a yeni Sacha Boey! Premier Lig'den geliyor...

Galatasaray, şampiyon olması durumunda bu transferde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmayı planlıyor. Bu sezon ligde 11 maçta forma giyen Tete, 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 15 milyon Euro...
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